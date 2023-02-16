عدد القتلى بزلزال تركيا وسوريا يتجاوز 42 ألفا الخميس

2023/02/16 | 11:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد القتلى بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط إلى ما لا يقل عن 42،028 الخميس، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة.

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