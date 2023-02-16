خلال 12 ساعة.. اعتقال عصابة متهمة بخطف وقتل طفلتين في بغداد

2023/02/16 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، القبض على عصابة متهمة بخطف وقتل طفلتين في بغداد.

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