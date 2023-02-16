خلاف بين أميركا وأستراليا حول قيس الخزعلي

2023/02/16 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أفادت شبكة "أي بي سي" الاسترالية، اليوم الخميس، بحصول خلافات بين سيدني وواشنطن حول لقاء سفيرة أستراليا في العراق باولا غانلي بزعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي في بغداد.

وقالت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن صحفاً أميركية وبعض المسؤولين السياسيين هاجموا السفيرة الاسترالية في بغداد بسبب لقائها الخزعلي، مشيرين إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، والتي أعلن خلالها مسؤولية زعيم "عصائب أهل الحق" عما يقارب الستة الاف هجمة على القوات الامريكية منذ عام 2006، وكذلك اسقاط طائرة مروحية بريطانية ومقتل خمس جنود أمريكيين على متنها، بالإضافة الى "تورطه" في الهجوم على السفارة الامريكية عام 2019.

وردت الخارجية الأسترالية رسمياً على الانتقادات التي وجهت لسفيرتها في العراق قائلةً "إن السيد قيس الخزعلي هو زعيم حزب سياسي وجزء من التحالف المشكل للحكومة العراقية الحالية، ولدى حزبه وزير رسمي في الحكومة العراقية ولا توجد أي ملاحظات أمنية على شخصيته لدى الحكومة الاسترالية".

ونقلت شبكة "أي بي سي" عن المسؤول في وزارة الخارجية الأسترالية مارك براون، قوله: "نحن على علم كامل بالاجتماع الذي عقدته سفيرتنا في بغداد مع الخزعلي، فجزء من عملها ان تكون على اتصال دائم بكافة قادة الأحزاب والفاعلين السياسيين والقادة في البلاد".

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