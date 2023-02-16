2023/02/16 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني، الخميس، القبض على "مهرب" عملة بحوزته 140 ألف دولار، فيما اعتقلت قوة أمنية 3 أشخاص متهمين بقتل طفلتين في بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز جهاز المخابرات الوطني المختصة بمتابعة الجرائم المالية في العراق، تمكنت من القاء القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية".

وأضاف أن "المتهم كان بحوزته 140 ألف دولار امريكي معدّة للتهريب".

وفي بيان منفصل، أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، اعتقال 3 أشخاص "قتلوا طفلتين بعد خطفهما" في بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص قاموا بخطف وقتل طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة بعد مساومة ذويهما على مبالغ مالية".

وأضاف أن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، وجرى مداهمة منازل المتهمين في منطقة حي أور شرقِ العاصمة والعثور على جثتي الضحيتين، وسلاح ناري ضُبط بحوزة المتهمين الذين تم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".

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