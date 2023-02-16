2023/02/16 | 12:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vt7pAFN7tB0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأناشيد الدينية حاضرة في أحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام - نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأناشيد الدينية حاضرة في أحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام - نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).