2023/02/16 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يحرك اسلحة ايران لدعم جيش اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kKtmcW6fbe0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يحرك اسلحة ايران لدعم جيش اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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