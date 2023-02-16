2023/02/16 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kKtmcW6fbe0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يحرك اسلحة ايران لدعم جيش اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بايدن يحرك اسلحة ايران لدعم جيش اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).