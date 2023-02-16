في عيد ميلاده الستين.. مايكل جوردان يتبرع بمبلغ قياسي لمنظمة خيرية

2023/02/16 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتبرع أسطورة كرة السلة الاميركية، مايكل جوردان، بمبلغ قياسي قدره 10 ملايين دولار لمؤسسة "مايك اي ويش" (تمنى أمنية) للاحتفال بعيد ميلاده الستين، الجمعة، وفق ما جاء في بيان الأربعاء.

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