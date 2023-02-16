توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية

2023/02/16 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وقّعت وزارة الكهرباء، صباح اليوم الخميس، مذكّرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك/GE الأمريكية، في إطار البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان أن “المذكرة تضمنت محاور أساسية عديدة، ستُسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة وتدريب الملاكات، وخفض انبعاثات الكربون لدعم تحول الطاقة في العراق”.

وأكد السوداني، وفقاً للبيان على “جدية الحكومة في دعم ملف الطاقة، وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات، بما يسهم في معالجة مشكلة التيار الكهربائي، والتخفيف من معاناة المواطنين”.

وتابع البيان “في ضوء المذكرة سيتم التعاقد على أعمال الصيانة طويلة الأمد ولمدّة خمس سنوات، لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، إلى جانب زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حالياً من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مراحل تتناسب مع الوقود المتوفر والتمويل”.

وأكمل أن “المذكرة تضمنت أيضاً إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية سعة (400 و 133 كي في) مع ارتباطاتها في مختلف محافظات العراق، وإنشاء مركز مراقبة لأداء وعمل الوحدات التوليدية، فضلاً عن إنشاء مركز تدريب للكوادر العاملة في وزارة الكهرباء لتطوير قدراتهم الفنية”.

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