2023/02/16 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، موعد فتح الطرق المغلقة في بغداد أمام حركة السير.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، بحسب الوكالة الرسمية، إنه “بتوجيه من وزير الداخلية وإشراف مدير المرور العام وضعت خطة متكاملة مرورية للزيارة، والتي تتضمن عدم وجود قطوعات في هذه الخطة إلا في بعض الأحيان عند تداخل سير الزائرين بالمركبات حيث تقوم المفارز بتحويل السير حفاظاً على أرواح المواطنين وانسيابية حركة السير والمرور”.

وأضاف القيسي أن “هذه القطوعات تستمر إلى نهاية الزيارة، لكن توجد مناطق بعيدة عن مدينة الكاظمية وعندما تقل فيها أعداد الزائرين ويبدأ رفع المواكب سنفتح عن تلك الشوارع وأي طريق يخلو من الزائرين”، موضحاً، أن “المناطق القريبة جداً من مدينة الكاظمية سوف تفتح فيها الطريق بعد انتهاء الزيارة”.

وبين القيسي، أن “طريق الذهاب يختلف عن طريق العودة من المدينة المقدسة”، لافتاً إلى أن “مدينة الكاظمية المقدسة سيتم فتحها تدريجيا بعد انتهاء الزيارة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد فتح الطرق المغلقة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد فتح الطرق المغلقة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).