اطلاق سراح الخبير العراقي في شؤون البيئة جاسم الاسدي بعد 11 يوماً على اختطافه

2023/02/16 | 12:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن شقيق الخبير في شؤون البيئة جاسم الاسدير عن اطلاق سراح الاخير.وقال ناظم الاسدي في تصريح صحافي، إن “الاسدي تم اطلاق سراحه من قبل مختطفيه”، معرباً عن شكره جميع من ساهم في اطلاق سراح الاسدي.وكان مصدر امني أفاد، … Readmore

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