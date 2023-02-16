اتحاد الكرة يصدر قرارات صارمة بحق ناديي الشرطة والقاسم

2023/02/16 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم الخميس ، قرارات صارمة بحق ناديي الشرطة والقاسم.وذكر بيان للاتحاد تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم […]

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