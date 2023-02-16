2023/02/16 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، مجيد مير أحمدي، عن الاتفاق مع الجانب العراقي على إعداد جواز سفر خاص لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، يتميز برخص ثمنه وسرعة طباعته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران تتفق مع العراق على اصدار جوازات سفر خاصة بزيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.

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