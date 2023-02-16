لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تمنع مدرب القاسم من حضور المباريات

2023/02/16 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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لجنة الانضباط تصدر قرارات بشأن مباراة القاسم والشرطة

اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم لمناقشةِ تقريري مشرف وحكم المباراة التي جرت بين ناديي القاسم والشرطة في ملعبِ كربلاء الدوليّ يوم (2023/2/7) ضمن منافساتِ الدوري العراقيّ الممتاز.

كما اطلعت اللجنةُ على مقاطع الفيديو المتداولةِ التي وصلت إليها.

وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة تبينَ للجنة أن الأحداثَ قد بدأت بمشادةٍ كلاميةٍ

بین مدرب نادي القاسم "علي عبد الجبار" ولاعب نادي الشرطة "محمود المواس"

ودخوله إلى أرض الملعب بدون مبررٍ، وكانت هناك مشادةٌ كلاميةٌ بينهما أدت إلى دخول عُضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة "علي جويد الشحماني" مع أغلب المتواجدين في مصطبة نادي الشرطة وقيامه بضربِ مدرب نادي القاسم بلكمةٍ على وجهه سقطَ على إثرها، وبالمقابل كانت هناك ردةُ فعل من قبله، حيث وجه ضربةَ رأس على وجه مدرب حراس مرمى نادي الشرطة عمرو عبد السلام، كما اشتركَ في هذه الأحداث اللاعبُ "علاء عبد الزهرة" الذي كان جالساً على مدرجاتِ الملعب وقيامه بالتهديد والوعيد.

كما راجعت اللجنة شريطَ المباراة وتبين لها أنه عند الدقيقة (45) من زمن الشوط الأول كان هناك ضربٌ بدون كرةٍ من قبل لاعب نادي القاسم "مجتبی محسن عیال" (رقم 13) ضد لاعب نادي الشرطة "أحمد يحيى".

وعليه، ولكل ما تقدم، قررت اللجنةُ ما يلي:

1- معاقبة السيد "علي جويد الشحماني" بالحرمان لمدة سنة من مرافقةِ الفريق ودخول الملاعب، وبغرامةٍ ماليةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار استناداً إلى المادة 52 من لائحةِ الانضباط، وبدلالة المادة 1/54.

2- معاقبة السيد "علي عبد الجبار" مدرب نادي القاسم بالحرمان لنهاية الموسم

الحالي 2022/2023 ، ومنعه من التدريب إلى نهايةِ مدة عقوبته، وبغرامةٍ ماليةٍ مقدارها مليونا دينار استناداً لأحكام المادة 52، وبدلالة المادة 1/54 من لائحة الانضباط.

3- معاقبة لاعب نادي الشرطة "علاء عبد الزهرة" مباراتين استناداً لأحكام

المادة 5/50.

4- معاقبة لاعب نادي القاسم "مجتبی محسن عيال" مباراة واحدة استناداً لأحكام

المادة 2/50.

5- معاقبة إداري نادي الشرطة "بلال حسين" من مرافقةِ الفريق لمباراة واحدة

استناداً لأحكام المادة 2/52.

٦- استناداً إلى المادة 45/أ من نظام مسابقاتِ الدوري للعام الحالي :" تدفع الغراماتُ المفروضة على أي نادٍ أو على لاعبيه أو ملاكه التدريبيّ إلى الاتحادِ من قبل النادي خلال مدة أقصاها (72) ساعةً من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مبارياته ويعدُّ خاسرًا (0/3) في أول مباراةٍ يخوضها في جدول مبارياتِ الدوري ضمن مدة العقوبة".

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