2023/02/16 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، استمراره بيع الدولار للمسافرين ايام العطل الرسمية.

وذكر المصرف في بيانه انه “قرر استمرار فرعه في مطار بغداد الدولي ببيع الدولار للمسافرين بسعر (1320) والذي حدده البنك المركزي العراقي”.وأضاف انه “يعمل على مدى (24) ساعة بدون توقف”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يعلن استمراره بيع الدولار للمسافرين أيام العطل بسعر (1320)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يعلن استمراره بيع الدولار للمسافرين أيام العطل بسعر (1320)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).