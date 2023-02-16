رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي يؤكد ضرورة توحيد البيت الكردي ونبذ الخلافات

2023/02/16 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

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وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيانه ، أن السيد علاوي “استقبل في مكتبه وفد الحركة الاسلامية في كردستان برئاسة احسان الشيخ علي عبد العزيز، وجرى خلال اللقاء الحديث عن الاوضاع على الساحة المحلية والتأكيد على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات وتوفير حياة حرة كريمة لابناء شعبنا العراقي الكريم”.

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