2023/02/16 | 13:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -vtk-E6kOXk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من بغداد: قد نشهد وصول إلاعداد إلى نحو 5 ملايين زائر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من بغداد: قد نشهد وصول إلاعداد إلى نحو 5 ملايين زائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).