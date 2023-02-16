وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أوكرانيا

2023/02/16 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى كييف، الخميس، في أول زيارة لوزير إسرائيلي لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام، حسبما أفاد مكتبه.

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