اعتقال متهم بتجارة الفتيات وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد

2023/02/16 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالفتيات وآخرين بالسرقة والتزوير في العاصمة بغداد.

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