2023/02/16 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، مقتل اثنين من "الدواعش" في محافظة ديالى.

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