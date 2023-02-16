الإعلام الأمني: قتل إرهابيين إثنين احدهما قيادي خطر في ديالى

2023/02/16 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، قتل إرهابيين إثنين احدهما قيادي خطر في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان أن ” قيادة عمليات ديالى من خلال قطعاتها، شرعت بتنفيذ واجب تفتيش أماكن الضربات الجوية التي تم تنفيذها على اوكار عصابات داعش الارهابي”.

وبينت أن “هذه العملية أسفرت عن قتل إرهابيين إثنين احدهما قيادي خطر في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، كما ضبطت اسلحة وعتاد ونواظير ليلية ومعدات وتدمير مستودع للأرزاق وكهوف وانفاق لعناصر عصابات داعش الإرهابية”.

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