دراسة: هل من رابط بين تناول

2023/02/16 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّلت دراسة جديدة إلى أنّ تناول الكثير من السكريات المضافة، قد لا يسبّب ضررًا في الوقت الراهن، لكنه يزيد ربما من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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