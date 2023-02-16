مجلس الأمن الدولي يمدّد العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية لتسعة أشهر

2023/02/16 | 13:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ في مطار صنعاء الدولي قبل مغادرته العاصمة اليمنية في 17 كانون الثاني/يناير 2023 © ا ف ب محمد حويس الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – مدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة تسعة أشهر تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف بعض اليمنيين، هم بشكل أساسي مسؤولون في صفوف […]

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