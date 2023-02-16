لوكاشنكو: بيلاروسيا ستشارك بـ«حرب أوكرانيا» في هذه الحالة «فقط»

2023/02/16 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مينسك – أ ف ب

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الخميس، خلال لقاء نادر مع وسائل إعلام أجنبية في مينسك أن بلاده لن تشارك في القتال في أوكرانيا بجانب القوات الروسية إلا إذا تعرضت لهجوم.

وقال لوكاشنكو «إنني مستعد للقتال مع الروس من أراضي بيلاروسيا في حالة واحدة فقط: إن دخل ولو جندي واحد من هناك (أوكرانيا) حاملاً سلاحاً إلى أراضينا لقتل مواطنينا».

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