بحضور محمد شياع السوداني والسفيرة الامريكية ، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية

2023/02/16 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّعت وزارة الكهرباء، صباح اليوم

الخميس، مذكّرة تفاهم مع شركة جنرال

إلكتريك/GE الأمريكية، في إطار البرنامج

الحكومي الذي يهدف إلى تطوير قطاع

الكهرباء في العراق.

وتضمّنت المذكرة محاور أساسية عديدة،

ست

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