2023/02/16 | 13:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدهما قيادي خطر.. القوات الامنية تقتل إرهابيين اثنين في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/16 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدهما قيادي خطر.. القوات الامنية تقتل إرهابيين اثنين في ديالى) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدهما قيادي خطر.. القوات الامنية تقتل إرهابيين اثنين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).