2023/02/16 | 13:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. السوداني يكلف علي وعد علاوي رئيساً لهيئة الضرائب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/16 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. السوداني يكلف علي وعد علاوي رئيساً لهيئة الضرائب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. السوداني يكلف علي وعد علاوي رئيساً لهيئة الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).