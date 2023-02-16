"لا دولار إلّا في الأزقة والسعر أسود": مضاربات "سترفع" أسعار الغذاء

2023/02/16 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس غرفة تجارة محافظة ديالى محمد ملا جواد، اليوم الخميس، عن توقف بيع الدولار في مكاتب الصرافة في المحافظة والاكتفاء بالشراء وفق السعر الرسمي "ثم بيعه بأسعار السوق السوداء في الأزقة لتجنب الرقابة".

وقال ملا جواد لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع مكاتب الصرافة في ديالى لا تبيع الدولار أبداً لكنها تشتريه بسعر البنك المركزي البالغ 130 ألف دينار لكل 100 دولار".

وأضاف، أن "الحصول على الدولار بات معقداً بعض الشيء وعمليات البيع للمواطنين تتم في الأزقة بأسعار تتراوح بين 152 – 154 ألف دينار لكل 100 دولار، ما يجعل الفارق كبيراً بين سعر البيع وسعر الشراء".

وأوضح رئيس غرفة التجارة في ديالى، أن "هذه المضاربات تحصل بسبب عدم توفر سيولة كافية لتغطية الاحتياجات اليومية للتجارة الداخلية التي تعتمد على الدولار بنسبة تصل إلى 75% لتسديد المستحقات التجارية".

ولفت إلى أن هذا "سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أسعار المواد الأساسية وخاصة الغذائية".

واشار الى "ضرورة تدخل شركات الدولة المختصة باستيراد المواد الغذائية عبر الانتقال الى رأس القيادة في استيراد المواد وتغذية الأسواق العراقية وتأمين احتياجات التجار من خلال البيع بالدينار".

ورأى أن "ذلك قد يؤدي الى خفض الطلب على الدولار بنسبة تصل الى 40% على الاقل وبذلك تستقر اسعار سوق العملة وتنتهي حالة المضاربة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز المخابرات اعتقال "مهرّب عملة بحوزته 158 ألف دولار".

ويوم أمس أعلنت وكالة الاستخبارات القبض على 18 شخصاً بتهمة التلاعب بأسعار الصرف وضبط نحو 800 مليون دينار و385 ألف دولار بحوزتهم.

وأغلقت الوكالة مكاتب للصرافة والتحويل المالي لا تملك إجازات، كما شنت قوة أمنية حملة اعتقالات في الرمادي طالت متاجرين بالدولار.

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