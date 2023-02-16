خلية الإعلام الأمني: مقتل إرهابيين أحدهما قيادي

2023/02/16 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل "إرهابيين إثنين أحدهما قيادي خطر" في منطقة نارين بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات ديالى شرعت من خلال قطعاتها بتنفيذ واجب تفتيش أماكن الضربات الجوية التي تم تنفيذها على اوكار عصابات داعش الارهابي".

واضافت أن "العملية أسفرت عن قتل إرهابيين إثنين احدهما قيادي خطر في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى"، مشيرةً الى "ضبط اسلحة وعتاد ونواظير ليلية ومعدات وتدمير مستودع للأرزاق وكهوف وانفاق لعناصر عصابات داعش الإرهابية".

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