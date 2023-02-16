المستشار المالي لرئيس الوزراء: ديون العراق الداخلية تبلغ 55 مليار دولار والخارجية 23 مليار دولار

2023/02/16 | 14:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراق أن الديون الداخلية للعراق التي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصريا تقدر بنحو 55 مليار دولار إذا ما قُيِّمت بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد، وقال إن “الإيرادات غير النفطية التي ينبغي أن تصبح … Readmore

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