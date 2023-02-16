2023/02/16 | 14:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، خلال استقباله وفد الحركة الاسلامية في كردستان، ضرورة توحيد البيت الكردي ونبذ الخلافات.وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي: أن الأخير “استقبل في مكتبه وفد الحركة الاسلامية في كردستان برئاسة احسان الشيخ علي عبد العزيز، وجرى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يؤكد ضرورة توحيد البيت الكردي ونبذ الخلافات ستسهم في استقرار العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يؤكد ضرورة توحيد البيت الكردي ونبذ الخلافات ستسهم في استقرار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).