السوداني يكلف محافظ بابل السابق رئيساً لهيئة الضرائب في العراق (وثيقة)

2023/02/16 | 14:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كلف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ بابل السابق علي وعد علاوي رئيساً لهيئة الضرائب في العراق.

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