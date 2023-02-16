الأسهم العراقية تغلق على ارتفاع وتتداول 36 مليار دينار

2023/02/16 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهرت مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية، ارتفاعا بمقدار 0.72% لجلسات الاسبوع المنصرم من يوم الأحد الماضي الى يوم أمس الاربعاء.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (28) مليار سهم، بقيمة أكثر من (36) مليار دينار، وفا لبيان صدر عن السوق اليوم الخميس.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (592.89) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (597.18) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.72%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (2400) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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