2023/02/16 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العاصمة بغداد متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "السوداني غادر العراق متوجهاً إلى ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع".وأضاف ان "زيارة السوداني الى المانيا تأتي للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته 59".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمشاركة في مؤتمر ميونخ.. السوداني يغادر العراق متوجهاً إلى ألمانيا ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمشاركة في مؤتمر ميونخ.. السوداني يغادر العراق متوجهاً إلى ألمانيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).