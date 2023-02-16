فائزون من السودان ومصر والعراق والمغرب في الدورة الـ13 لجائزة الطيب صالح

2023/02/16 | 14:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، التي تحمل اسم أحد أشهر كُتاب السودان، أسماء الفائزين في دورتها رقم 13 أمس الأربعاء بالعاصمة الخرطوم.

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