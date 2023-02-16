2023/02/16 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول 50 شاحنة مساعدات تابعة للعتبة الحسينية المقدسة الى مدينة اللاذقية السورية..صور المركز الخبري الوطني.

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