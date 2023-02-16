2023/02/16 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوقف رجل في محافظة هاتاي التركية (جنوب) بينما كان يحاول سرقة طفل من مستشفى، مستغلًا الفوضى الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، وفق ما أفادت الصحافة اليوم الخميس.ودمّر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيف رجل حاول خطف طفل ناج من زلزال تركيا المركز الخبري الوطني.

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