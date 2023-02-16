عمليات بغداد: إحباط مخطط لاستهداف زائري الإمام الكاظم (ع)

2023/02/16 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن

أحمد سليم، الخميس، إحباط مخطط

لاستهداف زائري الإمام الكاظم (ع).

وقال سليم في تصريح صحافي، إنه "ضمن

العمليات الاستباقية التي تقوم بها

قيادة عمليات بغداد في قضاء

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