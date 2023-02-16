بوقت قياسي.. الإطاحة بعصابة خطف وتسليب في البصرة

2023/02/16 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، اعتقال افراد عصابة للخطف والتسليب بوقت قياسي لقيامهم بجريمة خطف مواطن وتسليب عجلته.

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