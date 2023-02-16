ضبط 18 شاحنة مخالفة للضوابط في كمركي المنطقة الشمالية والغربية

2023/02/16 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، ضبط 18 شاحنة مخالفة للضوابط والشروط في كمركي المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية.

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