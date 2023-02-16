2023/02/16 | 15:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. بلدية الكاظمية تنفذ حملة لازالة تجاوزات لتسهيل حركة مرور الزائرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/16 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. بلدية الكاظمية تنفذ حملة لازالة تجاوزات لتسهيل حركة مرور الزائرين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. بلدية الكاظمية تنفذ حملة لازالة تجاوزات لتسهيل حركة مرور الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).