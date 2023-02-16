اشتباك الطارمية: استشهاد آمر فوج في الجيش متأثراً بجراحه

2023/02/16 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستشهاد ضابط وجنديين اثناء إحباط مخطط لاستهدف الزائرين شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الملازم الأول ليث حسين الخيكاني، وجنديين استشهدوا اثناء التصدي لحزام ناسف كان ينوي استهداف زائري الإمام موسى بن جعفر في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأشار إلى إصابة "5 جنود آخرين ولا زالت الاشتباكات مستمرة مع عناصر من داعش في بساتين زراعية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف زائري الإمام الكاظم.

وقال سليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وأمن قيادتنا، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير في قيادتنا، من مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأشار إلى "قتل 3 إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً".

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