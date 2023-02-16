قائد عمليات بغداد: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الزائرين

2023/02/16 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الخميس، إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف زائري الإمام الكاظم.

وقال سليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وأمن قيادتنا، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير في قيادتنا، من مداهمة وكر لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأشار إلى "قتل 3 إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً".

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