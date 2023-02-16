مستشار السوداني: العراق يحرق سنويا أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب

2023/02/16 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عماد العلاق، اليوم الخميس، أن العراق يحرق سنويا أكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب.

وقال العلاق في تصريح للوكالة الرسمية أن “اجتماعاتنا في واشنطن تركزت على تمكين العراق من استثمار الغاز المصاحب وانتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك الإسراع بالربط الكهربائي الإقليمي بالمملكة الأردنية الهاشمية والسعودية ودول الخليج العربي”.

وأضاف، أن “الولايات المتحدة جادة في بناء علاقات ستراتيجية طويلة الأمد لتمكين العراق من استغلال ثرواته الطبيعية التي تحرق سنويا بأكثر من 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب التي قيمتها بحدود 6.5 مليار دولار سنويا، فضلا عن التلوث البيئي وانتشار الامراض والاحتباس الحراري”، مؤكدا أن “واشنطن جادة في موضوع تمكين العراق لوضع حلول ستراتيجية فعالة متوسطة وطويلة الأمد لاستثمار هذه الثروات ودعم الشبكة الكهربائية”.

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