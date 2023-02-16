استشهاد جنديين بعملية إحباط هجوم الطارمية

2023/02/16 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستشهاد جنديين أثناء تصديهما لمخطط إرهابي لاستهداف زائري الإمام الكاظم عليه السلام شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “جنديين اثنين استشهدا في منطقة الطارمية أثناء عملية مداهمة خلية إرهابية كانت تخطط لتفجير زائري الإمام الكاظم عليه السلام”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الإمام الكاظم (ع)، مشيرا إلى انه تم قتل مفرزة من ثلاثة إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في الطارمية.

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