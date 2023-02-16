2023/02/16 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الخميس، العاصمة بغداد

متوجهاً إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر

ميونخ للأمن.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمشاركة في مؤتمر ميونخ.. السوداني يغادر العراق متوجهاً إلى ألمانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمشاركة في مؤتمر ميونخ.. السوداني يغادر العراق متوجهاً إلى ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).