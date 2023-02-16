قتلوا طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة.. اعتقال عصابة خلال 12 ساعة في بغداد

2023/02/16 | 15:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس،

القبض على عصابة متهمة بخطف وقتل طفلتين

في بغداد.

وذكر اعلام الجهاز في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "قوة من الجهاز في بغداد

تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكو

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