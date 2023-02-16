اشتباكات الطارمية مستمرة.. حصيلة جديدة لضحايا الجيش وقتلى داعش

2023/02/16 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، حصيلة جديدة لضحايا الجيش العراقي وقتلى عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الاشتباكات الدائرة في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

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