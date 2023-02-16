ضحايا امنيون ومقتل

2023/02/16 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمناعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، مداهمة وكر لداعش" وقتل ثلاثة إرهابيين من "داعش"، فيما كشف مصدر أمني تفاصيل العملية الأمنية والعدد الاولي لضحايا المنتسبين في الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

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