ميقاتي ينفي فقدان مصرف لبنان السيطرة على السوق

2023/02/16 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ما يتم تداوله حول فقدان مصرف لبنان السيطرة على السوق، وذلك بعد أن تخطى سعر صرف الدولار الـ80 ألف ليرة، مما أدى إلى تحركات احتجاجية.

وقال المكتب الاعلامي لميقاتي: "يتم التداول بكلام منسوب إلى مصادر رئيس الحكومة بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور، إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة"، مؤكدا أن ميقاتي "ينفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، ويؤكد أن الجهود متواصلة لمعالجة الأوضاع المالية.



وأي موقف لرئيس الحكومة يصدر عنه مباشرة أو عبر مكتبه الإعلامي، فاقتضى التوضيح".

وفي السياق يعقد ميقاتي اجتماعا طارئا مع وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان.

وكان محتجون أقدموا على إحراق وتحطيم واجهات عدد من المصارف، كما قطعوا الطرقات في مختلف المناطق، احتجاجا على الانهيار الاقتصادي الكبير وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار، والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وفقدان للأدوية وحليب الأطفال.

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