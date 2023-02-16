بالصور.. الملايين يحيون الزيارة الرجبية وجهود تتظافر لخدمة زائري الإمام الكاظم (ع)

2023/02/16 | 15:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواصل الملايين من الزائرين من بغداد والمحافظات مسيرهم الى مدينة الكاظمية المقدسة لاحياء الزيارة الرجبية، ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام.طريق الزائرين شهد اجراءات أمنية وجهود خدمية وصحية لتأمين الزوار وخدمتهم، فهناك الآلاف من المواكب الحسينية ومئات المفارز الطبية التي انتشرت في الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية المقدسة فيما سخرت […]

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الملايين يحيون الزيارة الرجبية وجهود تتظافر لخدمة زائري الإمام الكاظم (ع) أولاً على ايرث نيوز.

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